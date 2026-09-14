Экономика

Топливо в Монголию идет без перебоев при обнулении пошлин на 90% поставок

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Поставки топлива из России в Монголию остаются ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 22 июля 2026 года между ЕАЭС и Монголией действует временное торговое соглашение, обнуляющее пошлины в отношении порядка 90% объема взаимных поставок. На Форуме регионов России и Монголии об этом напомнил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Поставки автомобильного топлива и ГСМ из России на монгольский рынок остаются стабильными и бесперебойными. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяр, поблагодарив российскую сторону за ритмичные отгрузки, несмотря на сложную ситуацию с обеспечением внутреннего рынка в самой РФ.

По словам Жадамбын Энхбаяра, международная обстановка характеризуется высоким уровнем рисков, но в центральной части евразийского континента ситуация сохраняет стабильность. Россия удерживает второе место после Китая по объемам импорта товаров в Монголию, поставляя нефтепродукты, продовольствие, удобрения и промышленное химическое сырье, пишет Финмаркет.

За последние пять лет объем взаимной торговли стран увеличился с $1,9 млрд до $2,7 млрд, то есть в 1,4 раза. По данным Федеральной таможенной службы РФ, за январь — май взаимная торговля подскочила почти на 18% и достигла $1,3 млрд, а в текущем году товарооборот продолжает устойчивый рост.

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