ИИ-платформу «Библиотека-Neiro» тестируют в 25 библиотеках России

Разработанная в Якутии платформа с искусственным интеллектом «Библиотека-Neiro» проходит тестирование в 25 библиотеках России. Об этом накануне Восточного экономического форума сообщила ректор Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий Саргылана Игнатьева.

Платформа объединяет инструменты для каталогизации, интеллектуального поиска, комплектования фондов и обслуживания читателей. По словам Игнатьевой, внимание премьер-министра Михаила Мишустина стало важным сигналом, но ключевое в том, что проект вышел за пределы региональной инициативы: с 2026 года федеральная платформа ИИ для библиотек России проходит тестирование в 25 центральных библиотеках субъектов РФ.

С проектом председатель правительства ознакомился 31 июля в Якутске, посетив креативный кластер «Квартал труда». Разработчиком и оператором платформы выступает Якутия совместно с Национальной библиотекой Якутии и Сбером.

Игнатьева добавила, что ИИ не должен заменять библиотекаря, а должен освобождать его от механической работы, чтобы больше времени оставалось на общение с читателями и развитие читательской культуры. Если технология подтвердит практическую эффективность, её стоит масштабировать. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета, его тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ. Об этом сообщает портал Ferra.