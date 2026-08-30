В Нижнекамске открыли обновленный к 60-летию города автовокзал

Автовокзал в Нижнекамске вновь принимает пассажиров: после реконструкции его открыли к 60-летию города и Дню республики. В здании заменили инженерные сети и окна, отремонтировали крышу, фасад и входную группу. Пассажиров ждут тёплый зал ожидания, кассы и санитарные комнаты, водители получили комнаты отдыха.

Внутри нашлось место и для администрации, кафе и коммерческих площадей. На церемонии открытия побывали министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов, глава района Радмир Беляев, депутат Госдумы Олег Морозов и ветераны-строители.

Ханифов отметил: развитие общественного транспорта даётся непросто, но Нижнекамск движется в верном направлении. Обновлённый автовокзал должен стать главным логистическим узлом города — здесь появится единый диспетчерский центр. Автобусные стоянки к тому же уберут с центральных магистралей на специальную площадку.