Windows может перезагружаться несколько раз при установке обновлений — это нормально

Пользователи Windows 11 заметили странное поведение компьютеров: система перезагружается несколько раз во время установки обновлений. Журналисты издания Windows Latest столкнулись с этим при установке июльских патчей безопасности. Редактор Маянк Пармар рассказал, что его устройство перезагружалось несколько раз, пока шла установка.

В Microsoft объяснили, что множественные перезагрузки — это не сбой. Система может перезагружаться, если обновление включает дополнительные компоненты. Например, июльский апдейт помимо патчей безопасности устанавливает новую версию платформы .NET Framework и обновляет сертификат Secure Boot. Каждый такой компонент требует отдельной перезагрузки. В компании назвали такое поведение нормальным.

Журналисты отмечают, что пользователи могут столкнуться с этим один-два раза в год. Они советуют не паниковать и не выключать компьютер. «Дождитесь завершения установки, даже если на это уйдет больше десяти минут», — рекомендуют авторы.

Ранее в Microsoft посоветовали не откладывать установку обновлений. Компания рекомендует загружать апдейты в течение трех дней после их выпуска.