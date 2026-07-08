Во второй половине 2026 года выйдет крупное обновление Windows 11 с кодовым названием 26H2. Оно принесёт ИИ-сервис Ask Copilot, настройку панели задач и обновлённое меню «Пуск». Пользователи смогут откладывать обновления на 35 дней и настраивать поиск без интернет-результатов. Об этом сообщает Windows Central. об этом сообщает Царьград.

Сервис Ask Copilot на базе искусственного интеллекта позволит взаимодействовать с системой текстом и голосом. Панель задач можно будет разместить в верхней части экрана. Также изменится меню «Пуск».

Появится возможность исключать результаты из интернета при поиске. Функция отсрочки обновлений увеличится до 35 дней. Обновлённое меню «Выполнить» получит новый дизайн впервые за десятилетия.

Многие из этих функций уже доступны тем, кто устанавливал ранние версии обновлений Windows.