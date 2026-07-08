Автоновости Казани и Мира

В Татарстане выросла смертность на дорогах

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За первые месяцы года в Татарстане зарегистрировано 1448 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб 151 человек, включая шестерых детей. Такие данные на пресс-конференции в «Татар-информе» привел начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов. об этом сообщает Татар-информ.

По его словам, количество смертей на дорогах увеличилось на 26 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за минувшие сутки в авариях погибли четверо.

Кроме того, в ДТП получили травмы 1747 человек. Гарипов отметил, что ситуация требует усиления мер безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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