Технологии

На «Иннопроме» представили агродрон и беспилотник с вертикальным взлетом

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На выставке "Иннопром" представили агродроны и интеллектуальные системы мониторинга, готовые к реальным задачам. Тамбовская область показала флагманскую разработку — платформу "Хоппер". Как рассказала замгендиректора предприятия Анна Куликова, это универсальная модульная система. Сельскохозяйственный дрон обрабатывает поля, а логистический доставляет грузы. Масса пустого устройства — 40 килограммов, аграрный вариант несет 50-литровый бак, логистический — до 30 килограммов. Время полета в автономном режиме достигает 40 минут. Платформу можно адаптировать под разное навесное оборудование. Производство в Тамбове имеет высокую локализацию: раму, бак и лучи делают сами, моторы закупают в Перми. Доля российских компонентов — около 70 процентов. Беспилотники уже применяют для обработки полей, а логистические дроны работают при температурах до минус 25 градусов. На стенде беспилотной системы Colibri TR показали гибридный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Он может стартовать за считанные минуты с любой точки. В основе — циклоидальный редуктор собственной разработки, выдерживающий экстремальные перегрузки. Система оснащена бортовым искусственным интеллектом для автономного пилотирования и распознавания объектов. Безопасность обеспечивает аварийная парашютная система с поисковым маяком. Сфера применения — от мониторинга нефтепроводов до картографии. Виртуальная среда обучения позволяет быстро готовить пилотов, обслуживать комплекс могут один-два оператора. пишет Российская газета.

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