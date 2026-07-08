В ночь на 8 июля Татарстан подвергся массовой атаке беспилотников. Целью стали предприятия в Нижнекамске, есть пострадавшие с легкими травмами. сообщает Inkazan.

Около 3:28 в регионе объявили режим беспилотной опасности. Через 20 минут ввели угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В некоторых районах столицы республики были слышны сирены.

Позже угрозу ввели в Чистополе, Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Заинске, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на вылет и прием самолетов.

К 5:59 угрозу БПЛА отменили в Казани и Зеленодольске, к 7:24 — в остальных городах. В 8:19 режим беспилотной опасности сняли по всему региону.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о массовой атаке на муниципалитет. Целью стали отдельные предприятия, они получили повреждения. Названия заводов не раскрываются. По словам Беляева, удалось избежать тяжелых последствий. Есть пострадавшие с травмами легкой степени, им оказали помощь.

Минобороны России сообщило о сбитых над Татарстаном беспилотниках, точное количество не раскрывается. Всего над регионами России уничтожили 415 украинских дронов, в том числе над Самарской и Саратовской областями. В Саратовской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие и один погибший.