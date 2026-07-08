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Как это было: лето, поле, фестиваль «Дубъязы», поп-ап ТНТ и звезда шоу «Большой куш. Бангкок» из Татарстана

Камиля Харисова выступила с песней, разыграла большой куш и представила новый сезон шоу
Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Фестиваль современной татарской музыки «Дубъязы...
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Фестиваль современной татарской музыки «Дубъязы», прошедший 4 июля в 45 км от Казани, стал одним из самых ярких событий сезона, объединив любителей живого звука, локальных брендов и отдыха под открытым небом. На фестивале выступили популярные артисты Татарстана – Марат Яруллин, Дышать, Beku, DJ Сулейман, ABIEM Project, TEERTA Musica и другие, а телеканал ТНТ представил масштабную интерактивную площадку, которая стала одной из самых популярных локаций среди гостей. Тысячи посетителей смогли погрузиться в атмосферу главных хитов ТНТ и принять участие в эксклюзивных активностях совместно с шеф-редактором ТНТ Димой Садылко.

Специальным гостем телеканала ТНТ стала популярная телеведущая из Татарстана и участница первого сезона шоу «Мастер игры» – Камиля Харисова. Героиня исполнила собственную песню, пообщалась с гостями, а также поделилась подробностями о предстоящем сезоне шоу «Большой куш. Бангкок», в котором она принимает участие. Помимо этого девушка, совместно с ТНТ, приготовила особенный подарок – розыгрыш большого куша для посетителей фестиваля. Победители получили уникальную возможность поехать на светскую премьеру одного из грядущих проектов ТНТ.

Камиля Харисова, ведущая, участница проекта «Большой куш»: «Фестиваль “Дубъязы” прошел замечательно. Я с огромным удовольствием приняла приглашение стать частью этого события. Хочу выразить благодарность организаторам и телеканалу ТНТ за прекрасную коллаборацию: у Казани есть все ресурсы – от великолепных локаций до открытых и отзывчивых людей – для проведения проектов такого уровня. Было очень приятно наблюдать, как гости искренне радуются происходящему, ведь именно для них мы создаем такие события. Желаю фестивалю масштабироваться и развиваться, ведь сочетание традиций и современного взгляда на культуру здесь выглядит очень свежо и органично.

Такой теплый прием земляков зарядил меня перед стартом нового сезона шоу “Большой куш”. Могу сказать определенно: это самое непредсказуемое реалити на российском телевидении. Здесь нет места заранее прописанному сценарию, поэтому участникам приходится постоянно быть в тонусе и оперативно менять стратегию в меняющихся обстоятельствах. Это был сложный, но очень интересный опыт, и я уверена, что зрители оценят этот накал страстей. Для меня особенно важно, чтобы проект нашел отклик в сердцах моих родных людей – я буду очень рада получить поддержку именно от жителей Татарстана».

Сводка о шоу: 12 звездных пар вновь окажутся затянуты в интересную игру в духе лучших голливудских блокбастеров. По правилам игры, в начале проекта каждая пара получает по чемодану, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов, десять других пусты, а один таит черную метку – билет на вылет. Задача пар – выбрать правильный чемодан и остаться на проекте! Камиля поборется за главный приз в паре с хоккеистом Петром Карповым. Помимо Камили в шоу появится еще одна уроженка Татарстана – актриса Альбина Кабалина в паре с блогером Александром Арзановым. Премьера второго сезона дерзкого и азартного реалити-шоу «Большой куш» состоится в эфире ТНТ 12 июля в 18:30.

ТНТ благодарит всех гостей за невероятный заряд эмоций и ждет всех на встречу в Бангкоке в эфире ТНТ уже 12 июля!

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