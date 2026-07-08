Наука

Краб провел два месяца в пластиковой бутылке у Окинавы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
У побережья Окинавы ученые нашли живого краба в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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У побережья Окинавы исследователи из Университета Хиросимы нашли живого краба внутри пластиковой бутылки, поднятой со дна. Ракообразное оказалось запертым в емкости с узким горлышком диаметром 24 мм, хотя размеры самого краба Portunus sanguinolentus составляли 40×88 мм. сообщает Proulyanovsk.

Согласно статье в журнале Ecosphere, ученые провели ДНК-анализ содержимого желудка краба, чтобы выяснить, как он попал в ловушку. Оказалось, что бутылка стала автономной экосистемой: через горлышко внутрь проникали мальки, искавшие укрытие, и становились добычей краба.

В рацион пленника входили молодь шероховатой спинороговой рыбы и индо-тихоокеанского сержанта, а также зеленые водоросли, разросшиеся на стенках бутылки под воздействием солнца. Время пребывания краба в заточении определили по колонии морских желудей на внешней стороне пластика, измерив скорость их роста.

Исследователи пришли к выводу, что краб попал внутрь еще личинкой и провел в бутылке около двух месяцев, пока не вырос настолько, что выбраться уже не мог. Случай у берегов Окинавы, по словам ученых, не единичен — подобные инциденты с пластиковыми капканами для ракообразных регулярно фиксируют в прибрежных водах Японии.

Авторы исследования подчеркнули, что этот пример демонстрирует неожиданное воздействие предметов, созданных для удобства человека, на мелких морских животных, а также удивительную живучесть плавающего краба.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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