FDA одобрило первый препарат для лечения эндокринной офтальмопатии
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) дало разрешение на применение первого лекарства от эндокринной офтальмопатии. Это аутоиммунное заболевание тесно связано с поражением щитовидной железы. Препарат предназначен для пациентов, страдающих от данного недуга. Решение регулятора открывает новые возможности в терапии болезни. сообщает N + 1.
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