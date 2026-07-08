Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к жителям с призывом не публиковать фото и видео, на которых запечатлены пролеты беспилотников и последствия атак. Он подчеркнул, что даже безобидные на первый взгляд кадры могут помочь противнику скорректировать удары. об этом сообщает НТР 24.

«Уважаемые нижнекамцы! Прошу всех быть предельно ответственными. Если вы стали свидетелями пролета беспилотного летательного аппарата, работы систем ПВО или последствий атаки, не снимайте и не публикуйте фото и видео в социальных сетях и мессенджерах», — написал градоначальник в своих соцсетях.

Он напомнил, что за распространение такой информации предусмотрена ответственность — от административной до уголовной, если публикация содержит сведения, способные нанести ущерб безопасности страны. Сообщать о БПЛА следует в экстренные службы по номеру 112.

Утром 8 июля Нижнекамск подвергся атаке беспилотников, в результате которой повреждены некоторые предприятия. Об этом ранее рассказал мэр.