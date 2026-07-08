Вопрос о клонировании неандертальцев вновь оказался в центре внимания после публикации журнала Popular Science, посвященной современным возможностям палеогенетики. Поводом стали успехи компаний, работающих над проектами де-экстинкции — восстановления исчезнувших видов. В последние годы такие проекты перестали быть научной фантастикой и превратились в реальные биотехнологические программы, финансируемые частными инвесторами и исследовательскими центрами. об этом сообщает Известия.

Одним из самых обсуждаемых проектов стала работа американской компании Colossal Biosciences, которая в минувшем году объявила о создании животных с признаками вымершего ужасного волка. Однако специалисты пояснили: речь не идет о настоящем «воскрешении» вида. Исследователи использовали генетически модифицированных современных животных, в геном которых внесли отдельные изменения на основе древней ДНК. Многие биологи считают, что такие эксперименты правильнее называть генной инженерией, а не клонированием.

Несмотря на прогресс генетики, современная наука пока не располагает технологиями для клонирования неандертальца. Главная причина — в принципе клонирования: для создания генетической копии нужна живая клетка с неповрежденным ядром. Последние неандертальцы исчезли около 40 тысяч лет назад, поэтому ни одной пригодной клетки не сохранилось. Все имеющиеся образцы — это древние кости и зубы, из которых удается извлечь лишь поврежденные фрагменты ДНК.

Даже если технологии позволят создать организм с геномом, близким к неандертальскому, возникнут этические вопросы. Неандертальцы были одной из ветвей человеческой эволюции, обладали развитым мозгом и сложным поведением. Создание такого существа поднимает проблемы его прав, социальной адаптации и моральной ответственности ученых. Большинство специалистов рассматривают возможное клонирование как мысленный эксперимент, позволяющий обсудить границы современной биологии.

Главная ценность исследований неандертальцев сегодня — в понимании происхождения человека. Благодаря древней ДНК ученые доказали, что история Homo sapiens не была прямой линией: разные группы древних людей сосуществовали, обменивались генами и влияли друг на друга. Анализ геномов показал, что неандертальцы были сложными существами, а каждый новый образец расширяет картину их жизни и эволюции.