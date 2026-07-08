Ученые выявили стойкие изменения в органах зрения у переболевших COVID-19. Специалисты описали, как вирус влияет на глаза даже спустя месяцы после выздоровления. Исследование показало, что у многих пациентов наблюдаются проблемы с сетчаткой и сосудами. Эти нарушения могут сохраняться длительное время. Врачи рекомендуют регулярно проверять зрение тем, кто перенес коронавирус. сообщает N + 1.