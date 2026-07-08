Технологии

Медики выявили стойкие последствия ковида для зрения и глаз

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые выявили стойкие изменения в органах зрения у переболевших COVID-19. Специалисты описали, как вирус влияет на глаза даже спустя месяцы после выздоровления. Исследование показало, что у многих пациентов наблюдаются проблемы с сетчаткой и сосудами. Эти нарушения могут сохраняться длительное время. Врачи рекомендуют регулярно проверять зрение тем, кто перенес коронавирус. сообщает N + 1.

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