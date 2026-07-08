В Казани начала работу международная выставка «Дрон Экспо»
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Казани открылась международная выставка беспилотников «Дрон Экспо». Свои разработки представили более 200 компаний из свыше 20 стран. об этом сообщает Челнинские известия.
Экспозиция охватывает широкий спектр технологий: от гражданских дронов до промышленных решений. Участники демонстрируют новейшие образцы и обсуждают перспективы отрасли.
Выставка продлится несколько дней. Организаторы ожидают высокий интерес со стороны специалистов и бизнеса.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец