Технологии

В Казани начала работу международная выставка «Дрон Экспо»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани стартовала международная выставка бесп...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани открылась международная выставка беспилотников «Дрон Экспо». Свои разработки представили более 200 компаний из свыше 20 стран. об этом сообщает Челнинские известия.

Экспозиция охватывает широкий спектр технологий: от гражданских дронов до промышленных решений. Участники демонстрируют новейшие образцы и обсуждают перспективы отрасли.

Выставка продлится несколько дней. Организаторы ожидают высокий интерес со стороны специалистов и бизнеса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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