Технологии

Владельцам iPhone рассказали, как установить «Макс» без App Store

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Владельцы iPhone могут пользоваться мессенджером «Макс» без установки из App Store, открыв его веб-версию в браузере и добавив ярлык на главный экран. Такую инструкцию дал эксперт по IT Владимир Зыков.

По его словам, нужно перейти на web.max.ru в Safari, Chrome или Firefox, войти в аккаунт и через меню «Поделиться» выбрать «Добавить на экран «Домой». После этого пользователь будет получать push-уведомления, если разрешит их при первом запросе.

Национальная платформа «Макс» была запущена в марте 2025 года. Она позволяет обмениваться сообщениями, совершать голосовые вызовы, проводить платежи, получать госуслуги и подтверждать личность. Приложение внесено в реестр российского программного обеспечения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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