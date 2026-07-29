Новости Татарстана

В Татарстане утвердили новый трехлетний план капремонта домов на 28,6 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Кабмин Татарстана одобрил обновленный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы. Общий бюджет — 28,63 млрд рублей. В 2026 году выделят 11,19 млрд, в 2027-м — 8,45 млрд, в 2028-м — почти 9 млрд. Больше всего денег уйдет на внутридомовые инженерные системы — 8,71 млрд. На крыши направят 6,23 млрд, на фасады — 5,22 млрд, на лифты — 4,36 млрд. Всего за три года заменят 1030 лифтов, отремонтируют 663,9 тыс. кв. м кровли, 1,36 млн кв. м фасадов и 2,38 тыс. км сетей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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