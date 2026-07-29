Технологии

Google научит Pixel Watch разблокироваться от смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В коде приложения Connected Phone & Watch обнаружены упоминания новой функции для владельцев смартфонов Google Pixel и часов Pixel Watch. Согласно данным сайта Ferra, в будущем часы смогут автоматически разблокироваться после разблокировки телефона. Это реализует обратную связь: ранее часы позволяли разблокировать смартфон, теперь появится симметричная возможность.

Чтобы активировать опцию «Разблокировка часов через телефон», потребуется одноразовая настройка: нужно ввести PIN-код часов на смартфоне. После этого при разблокировке телефона часы также будут разблокированы. Функция будет работать только в паре «смартфон Pixel + часы Pixel Watch». При замене часов связь перенесётся на новое устройство без повторной настройки.

Информация о новой возможности была найдена в коде приложения, о чём сообщил сайт Samaraonline24. Официальных заявлений от Google пока нет, поэтому дата запуска функции остаётся неизвестной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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