Google научит Pixel Watch разблокироваться от смартфона

В коде приложения Connected Phone & Watch обнаружены упоминания новой функции для владельцев смартфонов Google Pixel и часов Pixel Watch. Согласно данным сайта Ferra, в будущем часы смогут автоматически разблокироваться после разблокировки телефона. Это реализует обратную связь: ранее часы позволяли разблокировать смартфон, теперь появится симметричная возможность.

Чтобы активировать опцию «Разблокировка часов через телефон», потребуется одноразовая настройка: нужно ввести PIN-код часов на смартфоне. После этого при разблокировке телефона часы также будут разблокированы. Функция будет работать только в паре «смартфон Pixel + часы Pixel Watch». При замене часов связь перенесётся на новое устройство без повторной настройки.

Информация о новой возможности была найдена в коде приложения, о чём сообщил сайт Samaraonline24. Официальных заявлений от Google пока нет, поэтому дата запуска функции остаётся неизвестной.