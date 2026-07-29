Google научит Pixel Watch разблокироваться от смартфона
В коде приложения Connected Phone & Watch обнаружены упоминания новой функции для владельцев смартфонов Google Pixel и часов Pixel Watch. Согласно данным сайта Ferra, в будущем часы смогут автоматически разблокироваться после разблокировки телефона. Это реализует обратную связь: ранее часы позволяли разблокировать смартфон, теперь появится симметричная возможность.
Чтобы активировать опцию «Разблокировка часов через телефон», потребуется одноразовая настройка: нужно ввести PIN-код часов на смартфоне. После этого при разблокировке телефона часы также будут разблокированы. Функция будет работать только в паре «смартфон Pixel + часы Pixel Watch». При замене часов связь перенесётся на новое устройство без повторной настройки.
Информация о новой возможности была найдена в коде приложения, о чём сообщил сайт Samaraonline24. Официальных заявлений от Google пока нет, поэтому дата запуска функции остаётся неизвестной.
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