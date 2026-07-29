«Потратили законно, а на лифт не хватило»: парадоксы капремонта в Татарстане

В Татарстане за 17 лет капремонта отремонтировали 12 тысяч домов на 107 миллиардов рублей. Но замена лифтов буксует — особенно в домах с ТСЖ. Более 54 миллионов рублей со спецсчетов потрачены законно, но не по назначению: собственники решили на собрании, суд подтвердил, а на лифты денег не осталось.

В этом году в 41 муниципалитете обновят 813 домов. Казань лидирует — 33 дома сдано, готовность 62%. На втором месте Челны — 22 дома, 77%. Актанышский и Алексеевский районы почти закончили. Основные работы — крыши, фасады, сети. Но главная головная боль — лифты.

Из 124 лифтов, которые нужно заменить в 56 домах в 2025-м, заменили только 3. Причина — дома со спецсчетами. Глава Госжилинспекции Александр Тыгин рассказал: часть ТСЖ отказывается от беспроцентного лизинга «Татлифта». Старые лифты других марок заменить почти невозможно — либо шахты не подходят, либо завода уже нет. «Нельзя перебивать желанием купить лифт, который потом не заработает», — заметил он.

Особо он привел пример: 54 миллиона рублей потрачены законно, но не на капремонт. «Это как зарплату потратить в ресторане, а потом ребенку форму не купить», — сравнил Тыгин. Он добавил, что 401 собственник не проинформирован через ГИС ЖКХ о накоплениях, а информацию разместили только 5 районов.

Еще одна проблема — газовое оборудование в домах 60-х и 70-х годов. 4 тысячи домов с открытыми камерами горения в зоне риска. «Это вопрос жизни и смерти», — заявил Тыгин. Он привел пример: в Альметьевске на улице Луговой деревья создают обратную тягу, и инспекция требует отключать дом от газа. За год жалоб на капремонт стало на 32% меньше — 350 против 516, но на контроле все еще 637 домов.