После отравления семьи из-за голубя в дымоходе наказали главу газовой службы

В Нурлате наказали начальника газовой службы после отравления семьи из-за голубя в дымоходе. Птица застряла в дымоходе, перекрыв отвод продуктов горения. Угарный газ начал поступать в квартиру, что привело к отравлению нескольких человек. Госжилинспекция Татарстана провела проверку и выявила, что обслуживание дымоходов велось ненадлежаще. Руководителя газовой службы привлекли к дисциплинарной ответственности. Случай с голубем в дымоходе стал причиной серьезного происшествия.