Новости Татарстана

После отравления семьи из-за голубя в дымоходе наказали главу газовой службы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Нурлате наказали начальника газовой службы после отравления семьи из-за голубя в дымоходе. Птица застряла в дымоходе, перекрыв отвод продуктов горения. Угарный газ начал поступать в квартиру, что привело к отравлению нескольких человек. Госжилинспекция Татарстана провела проверку и выявила, что обслуживание дымоходов велось ненадлежаще. Руководителя газовой службы привлекли к дисциплинарной ответственности. Случай с голубем в дымоходе стал причиной серьезного происшествия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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