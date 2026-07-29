PowerColor выпустила видеокарту Radeon RX 9050 Reaper с 8 Гбайт памяти

Компания PowerColor официально представила собственную версию видеокарты Radeon RX 9050 — модель Reaper с 8 Гбайт видеопамяти. Новинка не имеет заводского разгона графического процессора, сообщает 3DNews.

В основе видеокарты лежит урезанный чип Navi 44, который активирует 16 из 32 исполнительных блоков, 1024 потоковых процессора, 32 ИИ-ускорителя и 16 ускорителей трассировки лучей. Память GDDR6 работает на скорости 18 Гбит/с на контакт по 128-битной шине, обеспечивая пропускную способность 288 Гбайт/с.

Система охлаждения включает алюминиевый радиатор и два вентилятора диаметром 80 мм, кожух и задняя пластина выполнены из пластика. Питание подаётся через один 8-контактный разъём PCIe, энергопотребление составляет 100 Вт. Эталонные частоты GPU — 1920 МГц в игровом режиме и 2600 МГц в режиме Boost.

Набор интерфейсов включает два разъёма DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b. Габариты карты — 200×100 мм, она занимает два слота расширения. Стоимость новинки пока не объявлена.