Технологии

PowerColor выпустила видеокарту Radeon RX 9050 Reaper с 8 Гбайт памяти

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания PowerColor официально представила собственную версию видеокарты Radeon RX 9050 — модель Reaper с 8 Гбайт видеопамяти. Новинка не имеет заводского разгона графического процессора, сообщает 3DNews.

В основе видеокарты лежит урезанный чип Navi 44, который активирует 16 из 32 исполнительных блоков, 1024 потоковых процессора, 32 ИИ-ускорителя и 16 ускорителей трассировки лучей. Память GDDR6 работает на скорости 18 Гбит/с на контакт по 128-битной шине, обеспечивая пропускную способность 288 Гбайт/с.

Система охлаждения включает алюминиевый радиатор и два вентилятора диаметром 80 мм, кожух и задняя пластина выполнены из пластика. Питание подаётся через один 8-контактный разъём PCIe, энергопотребление составляет 100 Вт. Эталонные частоты GPU — 1920 МГц в игровом режиме и 2600 МГц в режиме Boost.

Набор интерфейсов включает два разъёма DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b. Габариты карты — 200×100 мм, она занимает два слота расширения. Стоимость новинки пока не объявлена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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