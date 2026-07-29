Новости Татарстана

В Татарстане нашли 875 нарушений при капремонте домов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане строители маскировали неисправные дымоходы штукатуркой — это одно из 875 нарушений, выявленных при капремонте домов. С начала года из-за утечек угарного газа пострадал 141 человек, и каждый случай мог быть предотвращен.

В программу капремонта на этот год попали 813 домов. На работы выделили 11,1 миллиарда рублей. В планах — ремонт крыш, фасадов, инженерных систем, а также замена 124 лифтов, возраст которых превышает 25 лет. Все старые лифты в регионе обещают обновить к 2030 году.

Проверяющие осмотрели 626 домов. Самые частые дефекты: отсутствие теплоизоляции, экономия на крепежных элементах, неукрепленные фундаменты и еле работающая вентиляция. Есть и позитив: число нарушений сократилось втрое по сравнению с прошлым годом (тогда было 2,4 тысячи). Правда, штрафы остаются символическими — всего 920 тысяч рублей.

Готовность программы сейчас — 60%. Лучшие показатели у Актанышского района (100%), Алексеевского района (99%), Набережных Челнов (76,9%), Казани (61,8%) и Нижнекамска (54,1%). Все объекты должны быть сданы до 1 декабря.

В домах, где произошли отравления, вентиляцию приведут в порядок до конца года. Обращений от жителей стало на 32% меньше, чем в прошлом году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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