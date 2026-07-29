Ученые составили ДНК-карту реликтовых растений Южной Сибири

Исследователи из Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН совместно с Байкальским государственным заповедником создали карту ДНК-вариантов редких реликтовых растений. Эти виды, возраст некоторых из которых достигает 20 миллионов лет, сохранились в горах Южной Сибири, но находятся под угрозой из-за пожаров, болезней, туризма и изменения климата.

Разработанная карта позволит оценить генетическое разнообразие популяций и определить те, что требуют первоочередной охраны. По словам руководителя проекта Марины Протопоповой, данные также помогут выявить уникальные генотипы и разработать методы искусственного выращивания для возвращения растений в естественную среду.

Большинство реликтов не пережило глобального похолодания, но отдельные экземпляры выжили в микроклиматических зонах. Они плохо конкурируют с современными видами, и разрушение их среды обитания грозит исчезновением. Потеря даже одного элемента экосистемы может негативно отразиться на природе региона и качестве жизни местных жителей. Об этом сообщает сайт «Известия».