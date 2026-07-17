Китайский стартап разрабатывает ракетный ускоритель на углекислом газе

Китайский стартап Z-Trak Space совместно с партнёрами разрабатывает стартовый ускоритель, работающий на суперкритическом углекислом газе. В этом состоянии газ удерживается в жидком виде под высоким давлением и при низкой температуре. При высвобождении он мгновенно испаряется, расширяясь в соплах и создавая тягу для начального подъёма ракеты. После этого аппарат переходит на традиционное топливо.

Технология призвана решить проблему разрушения стартовой инфраструктуры от горячих газов. Температура струи из сопел обычных ракет достигает 3000 °C, что требует дорогостоящих каналов для отвода газов, бетон которых быстро изнашивается. Использование углекислого газа также может снизить стоимость и повысить экологичность запусков, так как CO₂ является побочным продуктом многих производств.

Разработчики считают, что система в первую очередь подойдёт для ракет малого класса. Пока неясно, удастся ли довести технологию до коммерческих запусков, но, по мнению научно-популярного издания Techradar, она свидетельствует о росте инновационного потенциала китайской космической отрасли.