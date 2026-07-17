Китайский стартап Moonshot представил открытую ИИ-модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров

Китайский стартап Moonshot выпустил модель искусственного интеллекта Kimi K3 с открытым исходным кодом. Как сообщает Axios, она содержит 2,8 триллиона параметров — это крупнейшая открытая модель на сегодня. Контекстное окно размером в миллион токенов позволяет обрабатывать большие объёмы текста.

Первые тесты показали, что в задачах программирования Kimi K3 превосходит американские аналоги — Fable 5 от Anthropic и GPT-5.6 Sol от OpenAI. По работе с текстом модель не уступает конкурентам, при этом её стоимость значительно ниже.

Технический директор Mozilla Раффи Крикорян отметил, что релиз Kimi вызвал беспокойство среди американских технологических гигантов. По его словам, модель может подтвердить успешность открытых ИИ-систем, против которых выступают западные компании.