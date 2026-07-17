Люди с депрессией сильнее реагируют на лайки в соцсетях

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, показало, что пользователи с симптомами депрессии более чувствительны к лайкам в социальных сетях. Ученые проанализировали более 17 миллионов публикаций в X (бывш. Twitter) от 7736 человек. Оказалось, что большое количество лайков значительно повышает вероятность того, что на следующий день они снова опубликуют пост. Этот результат противоречит распространенной гипотезе об ангедонии — снижении способности испытывать удовольствие при депрессии. Исследователи подчеркивают, что работа не доказывает, что лайки улучшают психическое состояние, а лишь указывает на необычную реакцию на социальное одобрение в цифровой среде. Причины этого явления еще предстоит выяснить.