Эксперты назвали признаки скорой поломки процессора

Специалисты портала BGR перечислили симптомы, которые могут указывать на приближающийся выход из строя центрального процессора компьютера. По их словам, отказ процессора обычно происходит внезапно, но некоторые признаки позволяют заметить проблему заранее.

Среди основных сигналов — участившиеся сбои в работе и появление «синих экранов смерти» (BSOD) в Windows. Также о неисправности могут говорить частые замедления и зависания системы.

Эксперты отметили, что исправный компьютер должен успешно проходить стресс-тесты, когда все ядра процессора загружены почти на 100%. Кроме того, самопроизвольные перезагрузки могут указывать на проблемы с процессором, хотя этот симптом также характерен для неисправностей блока питания или материнской платы.