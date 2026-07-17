Технологии

Эксперты назвали признаки скорой поломки процессора

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Эксперты BGR описали признаки скорой поломки пр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Специалисты портала BGR перечислили симптомы, которые могут указывать на приближающийся выход из строя центрального процессора компьютера. По их словам, отказ процессора обычно происходит внезапно, но некоторые признаки позволяют заметить проблему заранее.

Среди основных сигналов — участившиеся сбои в работе и появление «синих экранов смерти» (BSOD) в Windows. Также о неисправности могут говорить частые замедления и зависания системы.

Эксперты отметили, что исправный компьютер должен успешно проходить стресс-тесты, когда все ядра процессора загружены почти на 100%. Кроме того, самопроизвольные перезагрузки могут указывать на проблемы с процессором, хотя этот симптом также характерен для неисправностей блока питания или материнской платы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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