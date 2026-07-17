Технологии

Эксперт назвал признаки опасного приложения для телефона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Приложения, замаскированные под популярные сервисы, могут быть опасны. Руководитель продукта AppSec.Sting Никита Пинаев в беседе с ТАСС перечислил признаки, на которые стоит обратить внимание перед установкой.

По словам эксперта, на потенциальную угрозу указывают использование названия, логотипа или интерфейса известного сервиса, отсутствие информации о надежном разработчике и загрузка из неофициальных источников. Такие программы не проходят проверку и могут содержать шпионские функции или инструменты для кражи учетных данных.

Пинаев рекомендовал перед установкой проверять имя разработчика, источник загрузки, запрашиваемые разрешения и ссылку на приложение на официальном сайте компании. Он отметил, что наибольшую опасность представляют приложения из неофициальных каталогов и сторонних сайтов, куда пользователи обращаются после удаления оригинальной версии из магазинов.

Даже размещение в официальном магазине не гарантирует полной безопасности, поэтому важно проверять источник и разработчика перед установкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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