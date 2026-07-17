Криминал

Челнинец похитил 286 млн рублей госсубсидий

Служба новостей Автор статьи
Руководитель компании «Машино-Деталь» из Набере...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Руководитель компании «Машино-Деталь» из Набережных Челнов подозревается в хищении 286 миллионов рублей. Силовики считают, что он обманул государство, получив деньги по программе поддержки промышленности.

По версии следствия, бизнесмен подал в Минпромторг липовые документы. Он якобы подтверждал, что производит прицепную технику локально, но на самом деле это было не так.

Благодаря фальшивкам фирма два года получала компенсации из федерального бюджета. С 2023 по 2025 год на счета компании упало более 286 млн рублей.

УФСБ по Татарстану раскрыло схему. Теперь Следственная часть УМВД по Челнам возбудила дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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