Челнинец похитил 286 млн рублей госсубсидий

Руководитель компании «Машино-Деталь» из Набережных Челнов подозревается в хищении 286 миллионов рублей. Силовики считают, что он обманул государство, получив деньги по программе поддержки промышленности.

По версии следствия, бизнесмен подал в Минпромторг липовые документы. Он якобы подтверждал, что производит прицепную технику локально, но на самом деле это было не так.

Благодаря фальшивкам фирма два года получала компенсации из федерального бюджета. С 2023 по 2025 год на счета компании упало более 286 млн рублей.

УФСБ по Татарстану раскрыло схему. Теперь Следственная часть УМВД по Челнам возбудила дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).