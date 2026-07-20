Технологии

Vivo X300e получил камеры Zeiss и батарею на 7200 мАч в тонком корпусе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайская компания Vivo представила смартфон X300e, который удивил сочетанием мощного аккумулятора и тонкого корпуса. Новинка оснащена батареей на 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, но при этом толщина устройства составляет всего 7,99 мм, а вес — 203 грамма.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 5 и получил 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5К. Это относительно небольшой дисплей по современным меркам, что может привлечь любителей компактных устройств.

Главная фишка X300e — камеры, настроенные специалистами Zeiss. В набор входят 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельный телевик с сенсором IMX8, 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 50-мегапиксельная фронталка. Производитель обещает точную цветопередачу и высокое качество снимков.

Vivo уже начала прием предзаказов на новинку, а старт продаж намечен на 27 июля. Цена пока не объявлена, но ожидается, что X300e будет заметно доступнее флагманских моделей X300 и X300 Pro, представленных в октябре прошлого года.

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