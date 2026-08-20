Новости Казани

В 10 школах Казани откроют инженерные классы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В десяти школах Казани в этом году начнут готовить будущих инженеров — с робототехникой, черчением и программированием. Инженерно-технологические классы появятся в гимназиях № 33, 6, 19, 174, 189, школах № 30 и 34, а также в лицеях № 35, 78 и 177. Об этом сообщил мэр Ильсур Метшин.

Проект запускают вместе с вузами и компанией «Аванти». Она обеспечит школы оборудованием, поможет с программами и учителями, а также откроет ученикам доступ к университетским лабораториям. Получится единая цепочка: школа — вуз — работа.

Обучение разделят на три ступени. Для 5–6 классов — «Юный инженер-конструктор», для 7–9 — «Разработчик робототехнических комплексов», для 10–11 — «Эксперт робототехнических комплексов». Ребята будут учиться чертить, заниматься дизайном, осваивать робототехнику и программирование. А ещё их ждут соревнования, олимпиады и реальные задачи от предприятий.

Сейчас в школах Казани уже действуют 294 предпрофессиональных класса по 21 направлению — от химии и медицины до IT и космоса. В них учатся 7,4 тысячи детей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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