Microsoft исправила почти 600 уязвимостей в Windows

Microsoft выпустила обновление безопасности для Windows 10 и 11, в котором устранила 570 уязвимостей. Об этом сообщает Neowin.

Среди исправленных проблем — 61 критическая уязвимость и три уязвимости нулевого дня. Патчи затронули многие компоненты ОС: BitLocker, Microsoft 365, графическое ядро DirectX, клиент удаленного рабочего стола, TCP/IP, Microsoft Defender и другие службы.

Журналисты портала отметили, что такое количество брешей, вероятно, удалось выявить благодаря инструментам автоматической диагностики на основе искусственного интеллекта, о внедрении которых ранее заявляла Microsoft.

Пользователям рекомендуют установить патч, если он не был установлен автоматически.