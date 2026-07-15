Технологии

Слух: новый iPad mini получит OLED-дисплей с частотой 60 Гц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
По данным MacRumors, новый iPad mini может полу...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По данным MacRumors, будущий iPad mini может быть оснащён OLED-экраном. При этом частота обновления дисплея останется на уровне 60 Гц. Поклонники планшета надеялись, что с переходом на OLED-технологию частота обновления вырастет, однако, согласно утечке, этого не произойдёт. Информация основана на неофициальных источниках, поэтому официальные характеристики могут отличаться.

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