Слух: новый iPad mini получит OLED-дисплей с частотой 60 Гц

По данным MacRumors, будущий iPad mini может быть оснащён OLED-экраном. При этом частота обновления дисплея останется на уровне 60 Гц. Поклонники планшета надеялись, что с переходом на OLED-технологию частота обновления вырастет, однако, согласно утечке, этого не произойдёт. Информация основана на неофициальных источниках, поэтому официальные характеристики могут отличаться.