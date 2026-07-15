Издание SlashGear опровергло распространённый миф о том, что оставлять смартфон на зарядке на ночь вредно для аккумулятора. Журналисты объяснили, что современные телефоны оснащены несколькими степенями защиты.

Когда уровень заряда приближается к максимальному, специальный контроллер снижает скорость зарядки, а при достижении 100% подача энергии фактически прекращается. Таким образом, аккумулятор не страдает от постоянных подзарядок в течение ночи.

Некоторые устройства могут терять небольшой заряд и тут же его восполнять — в Samsung эту функцию называют «поддерживающей зарядкой». Apple iPhone, в свою очередь, запоминают ночные привычки пользователя и набирают 100% незадолго до его пробуждения.

В конечном итоге, как отмечается в материале, на ресурс батареи больше всего влияет количество циклов перезарядки, а не длительное подключение к сети.