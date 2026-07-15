Технологии

SlashGear: Ночная зарядка не повредит батарее современного смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
SlashGear опроверг миф о вреде ночной зарядки д...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Издание SlashGear опровергло распространённый миф о том, что оставлять смартфон на зарядке на ночь вредно для аккумулятора. Журналисты объяснили, что современные телефоны оснащены несколькими степенями защиты.

Когда уровень заряда приближается к максимальному, специальный контроллер снижает скорость зарядки, а при достижении 100% подача энергии фактически прекращается. Таким образом, аккумулятор не страдает от постоянных подзарядок в течение ночи.

Некоторые устройства могут терять небольшой заряд и тут же его восполнять — в Samsung эту функцию называют «поддерживающей зарядкой». Apple iPhone, в свою очередь, запоминают ночные привычки пользователя и набирают 100% незадолго до его пробуждения.

В конечном итоге, как отмечается в материале, на ресурс батареи больше всего влияет количество циклов перезарядки, а не длительное подключение к сети.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

сэс жуковский официальный сайт

Новости России

23 часа назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

обучение иконописи в москве в Москве

Новости России

день назад

«Ветеран труда» дает важные льготы в 2026 году: как оформить звание без ошибок и отказов

Гороскопы

11 часов назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Кулинария

8 часов назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад

Польза

19 часов назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид

Технологии

7 часов назад

MakeUseOf установил функции Windows, замедляющие проводной интернет
Технологии
19 минут назад

На развитие беспилотных авиасистем в Татарстане направили 2 млрд рублей

В Татарстане полностью освоили 2 млрд рублей на...

Технологии

3 минуты назад

Хакеры опубликовали чертежи крупнейшей АЭС Индии

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане вновь пройдут дожди

Технологии

2 часа назад

iPad Mini получит OLED-экран: но есть нюанс, который многих огорчит

Новости Казани

2 часа назад

В 88 зданиях Московского района Казани отключат воду на сутки
Обновление Windows 11 вызывает сбои на компьюте...
Технологии
54 минуты назад

Обновление Windows 11 вызывает сбои на компьютерах Dell

Технологии

3 часа назад

Альфа-Банк внедрил цифровой рубль в API для крупного бизнеса

Технологии

3 часа назад

ByteDance убрал функцию создания ИИ-персонажей после новых требований Пекина

Технологии

4 часа назад

Гуманоидный робот 1X Neo научился вкручивать лампочки и жестикулировать
В Татарстане обновят порядок действий при ЧС
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане обновят порядок действий при ЧС