15 жителей Татарстана осуждены за организацию преступной банковской схемы

Приволжский районный суд Казани вынес приговор 15 местным жителям за создание преступного сообщества и незаконную банковскую деятельность. Суд назначил им от 2,5 до 5 лет колонии, часть получила условные сроки со штрафами до 2 млн рублей.

С января 2018 по июль 2020 года подсудимые использовали 48 подконтрольных фирм в Казани, 20 из которых были оформлены на подставных лиц. Они проводили расчеты, кассовое обслуживание и переводы, заработав более 82 млн рублей.

На имущество осужденных наложен арест, один автомобиль конфискован. Приговор вступит в силу после апелляции.