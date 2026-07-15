Криминал

15 жителей Татарстана осуждены за организацию преступной банковской схемы

Служба новостей Автор статьи
15 жителей Татарстана осуждены за организацию н...

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Приволжский районный суд Казани вынес приговор 15 местным жителям за создание преступного сообщества и незаконную банковскую деятельность. Суд назначил им от 2,5 до 5 лет колонии, часть получила условные сроки со штрафами до 2 млн рублей.

С января 2018 по июль 2020 года подсудимые использовали 48 подконтрольных фирм в Казани, 20 из которых были оформлены на подставных лиц. Они проводили расчеты, кассовое обслуживание и переводы, заработав более 82 млн рублей.

На имущество осужденных наложен арест, один автомобиль конфискован. Приговор вступит в силу после апелляции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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