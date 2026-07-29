Valve начала отправку Steam Machine и уведомляет геймеров о бронировании

Компания Valve объявила о старте отгрузки консолей Steam Machine. Как сообщает Metaratings.ru Cybersport со ссылкой на заявление разработчиков, отправка заказов началась в конце июня 2026 года. Каждый день компания высылает устройства покупателям и уведомляет геймеров о возможности оформления заказа. Все, кто попал в очередь на бронирование, смогут приобрести консоль до конца 2026 года.

Очереди бронирования и списки ожидания формируются отдельно для каждого региона, поэтому скорость продвижения может различаться в зависимости от спроса. Valve также признала ошибку: пользователям из списков ожидания случайно отправили письма с предложением оформить заказ, пропустив один шаг. Теперь процесс будет исправлен: сначала они получат подтверждение о добавлении в очередь бронирования, затем — письмо для покупки. При этом пользователи из списка ожидания не обгонят тех, кто уже находится в очереди бронирования.

Покупатели, получившие письмо о возможности покупки, должны оформить заказ в течение 72 часов. Если этого не произойдет, Valve передаст бронирование следующему в очереди. Письма для списков ожидания будут отправляться только после полной обработки очереди бронирования для соответствующего продукта и региона.