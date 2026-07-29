«Местные власти превращаются в почтовые ящики»: Челны лишили жилищного контроля

Набережные Челны с осени останутся без собственного жилищного контроля — депутаты горсовета проголосовали за упразднение муниципального надзора. Полномочия по проверкам жилого фонда перейдут к региональным чиновникам, хотя раньше их исполняли местные власти.

Обсуждение решения вылилось в жаркий спор. Мэр Наиль Магдеев заявил, что муниципалитеты постепенно превращаются в «почтовые ящики» — лишённые реальных полномочий инстанции. По его словам, властям на местах нужно доверять больше, а не забирать у них функции.

Теперь за соблюдение норм в многоквартирных домах будут отвечать чиновники из Казани. Как это скажется на оперативности решения проблем жильцов, пока неясно.