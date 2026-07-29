Новости Татарстана

«Местные власти превращаются в почтовые ящики»: Челны лишили жилищного контроля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Набережные Челны с осени останутся без собственного жилищного контроля — депутаты горсовета проголосовали за упразднение муниципального надзора. Полномочия по проверкам жилого фонда перейдут к региональным чиновникам, хотя раньше их исполняли местные власти.

Обсуждение решения вылилось в жаркий спор. Мэр Наиль Магдеев заявил, что муниципалитеты постепенно превращаются в «почтовые ящики» — лишённые реальных полномочий инстанции. По его словам, властям на местах нужно доверять больше, а не забирать у них функции.

Теперь за соблюдение норм в многоквартирных домах будут отвечать чиновники из Казани. Как это скажется на оперативности решения проблем жильцов, пока неясно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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