Мурманчан предупредили об опасности нейросетей для личных данных

Жителям Мурманской области рекомендовали не передавать конфиденциальную информацию сервисам искусственного интеллекта. По словам специалиста, загрузка личных фотографий и приватных данных в нейросети может привести к утечке. Эксперт советует воздержаться от использования таких сервисов для обработки чувствительных сведений. Предупреждение касается всех пользователей, которые обращаются к ИИ-платформам без должной осторожности.