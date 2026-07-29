Как почистить стиральную машину лимонной кислотой: грязь и запах уходят за один цикл

Стиральная машина кажется чистой только снаружи. Внутри неё постепенно накапливаются остатки порошка, кондиционера, ворс, жир с одежды, соли жёсткой воды и влажный налёт на резиновой манжете.

Особенно быстро проблема появляется у тех, кто часто стирает при 30–40°C. Такие режимы экономят электроэнергию и берегут ткани, но не всегда хорошо промывают саму машину. В итоге бельё после стирки пахнет сыростью, а из барабана могут появляться тёмные хлопья.

Почему стиральная машина начинает пахнуть

Стиральная машина работает с водой, теплом и моющими средствами. Это идеальная среда для налёта, если после стирки барабан остаётся закрытым, а внутри долго держится влажность.

Остатки геля и порошка оседают в лотке, на стенках бака, в шлангах и на резиновой манжете. Ворс и мелкий мусор собираются в сливном фильтре. Жёсткая вода оставляет минеральные отложения на нагревателе и внутренних деталях.

Производители бытовой техники, например Bosch, советуют регулярно очищать уплотнитель, лоток для моющих средств и запускать сервисные или горячие циклы, если в машине появился запах.

«Запах сырости почти всегда начинается не в белье, а внутри самой машины: в манжете, фильтре, лотке и на стенках бака», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.

Главные признаки, что машине нужна чистка

Первый сигнал — запах сырости из барабана. Он может усиливаться после стирки или появляться, когда дверца закрыта несколько часов.

Второй признак — чёрные или серые хлопья на белье. Это может быть отслоившийся налёт, остатки загрязнений, плесень или грязь из труднодоступных мест.

Третий сигнал — слабое вымывание порошка и неприятный запах из лотка. Если отсек липкий, тёмный или покрыт слизью, его нужно мыть отдельно.

Четвёртый признак — шум, плохой слив или вода, которая уходит медленнее обычного. Здесь уже важно проверить сливной фильтр.

Главный способ: 150 г лимонной кислоты

Лимонная кислота помогает растворять минеральный налёт и освежать внутренние поверхности. Для бытовой чистки стиральной машины часто используют 100–150 г порошка.

Засыпьте 150 г лимонной кислоты в отсек для порошка или прямо в пустой барабан. Белья внутри быть не должно.

Выберите длинный режим с высокой температурой — 90°C или максимально горячий цикл, если такая программа есть в вашей модели. После окончания запустите дополнительное полоскание.

Во время слива вода может стать мутной, а в фильтре или барабане могут появиться тёмные хлопья. Это отслоившиеся загрязнения и налёт, которые раньше оставались внутри машины.

Почему нельзя злоупотреблять кислотой

Лимонная кислота работает эффективно, но пользоваться ею слишком часто не стоит. Кислая среда при частом применении может негативно влиять на резиновые элементы и некоторые внутренние детали.

Для профилактики обычно достаточно одной такой чистки раз в 2–3 месяца. Если вода очень жёсткая, а стирки частые, режим ухода лучше подбирать по инструкции к конкретной машине.

Не стоит засыпать «на глаз» 300–400 г кислоты. Больше — не значит лучше. Безопаснее придерживаться умеренной дозировки и обязательно делать дополнительное полоскание.

Перед применением проверьте инструкцию к своей модели: некоторые производители рекомендуют фирменные средства для очистки и могут ограничивать использование домашних кислотных составов.

Что сделать сразу после горячего цикла

После чистки откройте дверцу и дайте барабану проветриться. Затем протрите резиновую манжету сухой чистой тряпкой.

Особое внимание уделите складкам уплотнителя. Именно там часто остаются вода, ворс, волосы, монеты, песок и тёмный налёт.

Затем откройте сливной фильтр. Делать это лучше через тряпку или низкую ёмкость: из фильтра может вытечь вода. Уберите мусор, нитки, волосы и хлопья грязи.

Лоток для порошка выньте и промойте отдельно. Если на нём есть слизь или налёт, замочите его в тёплой воде, затем очистите щёткой.

«После первой чистки я больше удивилась не барабану, а фильтру. Именно там оказался главный источник запаха», поделилась Ангелина Сергеева.

Как проверить, что чистка прошла успешно

Первый способ — заглянуть в сливной фильтр. Если там появились тёмные хлопья, ворс и кусочки налёта, значит, горячий цикл действительно вымыл часть грязи.

Второй способ — понюхать барабан после полного проветривания. Запах сырости должен исчезнуть или стать заметно слабее.

Третий способ — посмотреть на воду при следующем полоскании. Если она остаётся мутной или снова появляются хлопья, запустите дополнительное полоскание без белья.

Четвёртый способ — проверить манжету. Если после протирания на тряпке остаётся чёрный налёт, резину нужно чистить вручную, а не ждать, что кислота сделает всё сама.

Когда одной лимонной кислоты недостаточно

Если запах идёт из манжеты, кислота в барабане не всегда решит проблему полностью. Резину нужно отогнуть и вымыть складки вручную.

Если машина плохо сливает воду, первым делом проверяют фильтр и сливной шланг. Запуск горячего цикла не поможет, если внутри застряла монета, пуговица, шерсть или плотный комок ворса.

Если запах напоминает канализацию, причина может быть в неправильном подключении слива или сифоне. В этом случае нужна проверка установки, а не только чистка бака.

Если машина сильно шумит, греет воду хуже обычного, выдаёт ошибку или течёт, лучше обратиться к мастеру. Домашняя чистка не заменяет ремонт.

Бура как более мягкая альтернатива

Иногда для ухода используют буру, или тетраборат натрия. Это щёлочное средство, которое помогает справляться с загрязнениями и запахом, но действует иначе, чем кислота.

Для лёгкой профилактической чистки можно засыпать 30–50 г в барабан и запустить короткую программу без белья. Но перед применением важно убедиться, что средство подходит для вашей техники и не противоречит инструкции производителя.

Буру не стоит смешивать с кислотами, хлорсодержащими средствами и бытовой химией неизвестного состава. Любые эксперименты с несколькими веществами в стиральной машине могут закончиться резким запахом, пеной или повреждением деталей.

Как не доводить машину до чёрных хлопьев

После каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой. Лоток для порошка тоже лучше выдвигать, чтобы он просыхал.

Не злоупотребляйте кондиционером. Его избыток часто оставляет липкую плёнку, к которой прилипают ворс и грязь.

Раз в несколько недель запускайте горячий цикл без белья или используйте программу очистки барабана, если она есть в вашей модели. Производитель Whirlpool также советует регулярно очищать барабан, прокладку, лоток и фильтр, чтобы предотвратить запахи и накопление грязи.

Не перегружайте барабан. Когда белья слишком много, вода и моющее средство хуже циркулируют, а часть загрязнений остаётся внутри машины.

Почему стирка при 30–40°C не всегда спасает

Низкие температуры удобны для повседневной одежды, но они хуже растворяют жир, остатки средств и плотный налёт. Если стирать только на холодных или умеренно тёплых режимах, машина постепенно загрязняется.

Это не значит, что нужно всегда стирать на 90°C. Но периодический горячий цикл помогает промыть внутренние части, особенно если в доме часто стирают полотенца, носки, кухонный текстиль или рабочую одежду.

Оптимальный подход — сочетать бережные режимы для вещей и отдельный уход за самой машиной.

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