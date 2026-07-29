Пятеро детей пострадали на железной дороге в Татарстане с начала года

С начала 2026 года на Горьковской железной дороге в Татарстане пострадали пятеро детей. Двое подростков полезли на вагон и попали под напряжение контактных сетей — выжил только один. Еще двое получили удар током, когда коснулись удочками токоведущих частей во время рыбалки. Всего с начала года на магистрали травмировались 15 человек, 11 из них — смертельно. Замглавного инженера Горьковской ЖД Евгений Ананьин отметил, что профилактика в школах работает: в обоих случаях ребят отговаривали от опасных затей, но желание нарушить правила оказывается сильнее. Он также напомнил: современные удочки из углепластика проводят ток, поэтому на путях установлены знаки, запрещающие касаться некоторых участков. В прошлом году за этот же период пострадали 25 человек, так что динамика снижения есть, но детский травматизм, наоборот, вырос — с четырех случаев до шести.