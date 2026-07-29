Новости Татарстана

Штормовое предупреждение: 30 июля в Татарстане грозы и ветер до 24 м/с

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане на 30 июля. В этот день республику ожидают грозы, ливни и шквалистый ветер.

Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 24 метров в секунду. Это достаточно сильный ветер, способный валить деревья и повреждать линии электропередачи. Такой ветер считается опасным и может привести к чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рекомендуют жителям Казани и всего Татарстана быть осторожными: не парковать машины под деревьями, убрать с балконов легкие предметы. По возможности лучше оставаться дома.

Непогода продлится в течение дня. Следите за обновлениями прогноза.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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