Технологии

В России запущено серийное производство разборных рентгеновских трубок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» совместно с компанией «Диагностика-М» разработали и начали серийный выпуск первого в России класса разборных рентгеновских трубок. Устройство под обозначением РРТ 225 предназначено для высокоточного неразрушающего контроля электроники, промышленного оборудования и другой высокотехнологичной продукции.

Главная особенность разработки — возможность ремонта трубки без полной замены, что существенно снижает стоимость эксплуатации. В традиционных неразборных трубках при поломке приходится утилизировать весь элемент, тогда как новая конструкция позволяет восстанавливать работоспособность. По характеристикам трубка не уступает лучшим зарубежным аналогам, а качество получаемых изображений позволяет выявлять мельчайшие внутренние дефекты.

На основе новой трубки создан роботизированный промышленный томограф — рентгенографическая кабина «Орел-2». Его серийное производство уже организовано на предприятии «Диагностика-М». Разработка уже прошла испытания установочной партии.

Эксперты радиоэлектронной отрасли отмечают, что применение таких трубок повысит надежность выпускаемой продукции и снизит зависимость от импортных решений. Однако, по мнению специалистов, окончательные выводы о влиянии на рынок можно будет сделать только после длительной эксплуатации и подтверждения экономической эффективности сервисного обслуживания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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