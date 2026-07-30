В России запущено серийное производство разборных рентгеновских трубок

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» совместно с компанией «Диагностика-М» разработали и начали серийный выпуск первого в России класса разборных рентгеновских трубок. Устройство под обозначением РРТ 225 предназначено для высокоточного неразрушающего контроля электроники, промышленного оборудования и другой высокотехнологичной продукции.

Главная особенность разработки — возможность ремонта трубки без полной замены, что существенно снижает стоимость эксплуатации. В традиционных неразборных трубках при поломке приходится утилизировать весь элемент, тогда как новая конструкция позволяет восстанавливать работоспособность. По характеристикам трубка не уступает лучшим зарубежным аналогам, а качество получаемых изображений позволяет выявлять мельчайшие внутренние дефекты.

На основе новой трубки создан роботизированный промышленный томограф — рентгенографическая кабина «Орел-2». Его серийное производство уже организовано на предприятии «Диагностика-М». Разработка уже прошла испытания установочной партии.

Эксперты радиоэлектронной отрасли отмечают, что применение таких трубок повысит надежность выпускаемой продукции и снизит зависимость от импортных решений. Однако, по мнению специалистов, окончательные выводы о влиянии на рынок можно будет сделать только после длительной эксплуатации и подтверждения экономической эффективности сервисного обслуживания.