В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра

30 июля в Татарстане резко ухудшится погода. По данным гидрометцентра республики, ожидаются грозы, местами ливни и град. Во время гроз порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду, а местами — до 24 м/с.

Спасатели рекомендуют быть предельно осторожными. Не стоит находиться возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании. При ухудшении погоды звоните по номеру 112.

Во время грозы лучше оставаться в помещении и отключать электроприборы. Водителям не рекомендуется парковать машины под деревьями или шаткими конструкциями. Особое внимание уделите безопасности детей и пожилых людей.