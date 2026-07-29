Новости Татарстана

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
30 июля в Татарстане ожидаются грозы, ливни, гр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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30 июля в Татарстане резко ухудшится погода. По данным гидрометцентра республики, ожидаются грозы, местами ливни и град. Во время гроз порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду, а местами — до 24 м/с.

Спасатели рекомендуют быть предельно осторожными. Не стоит находиться возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании. При ухудшении погоды звоните по номеру 112.

Во время грозы лучше оставаться в помещении и отключать электроприборы. Водителям не рекомендуется парковать машины под деревьями или шаткими конструкциями. Особое внимание уделите безопасности детей и пожилых людей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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