Чат-бот «Клауд» от Anthropic дал сбой

Вечером 29 июля в работе чат-бота «Клауд» от компании Anthropic произошёл массовый сбой. По данным сервиса мониторинга Downdetector, первые жалобы начали поступать около 22:30 по московскому времени. Более 3,8 тысячи сообщений о неполадках пришло из США, также проблемы отметили пользователи из Германии, Франции, Индии, Великобритании и России.

Разработчики подтвердили наличие неисправностей и сообщили, что ошибки затронули сам чат-бот, программный интерфейс и ИИ-агентов. В настоящее время специалисты устраняют сбой.

Компания Anthropic основана в 2021 году, её штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Команда разработала серию больших языковых моделей «Клауд». Аналогичный сбой в работе чат-бота уже фиксировался в конце апреля.