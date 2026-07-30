Технологии

Чат-бот «Клауд» от Anthropic дал сбой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Сбой в работе чат-бота «Клауд» от Anthropic. По...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Вечером 29 июля в работе чат-бота «Клауд» от компании Anthropic произошёл массовый сбой. По данным сервиса мониторинга Downdetector, первые жалобы начали поступать около 22:30 по московскому времени. Более 3,8 тысячи сообщений о неполадках пришло из США, также проблемы отметили пользователи из Германии, Франции, Индии, Великобритании и России.

Разработчики подтвердили наличие неисправностей и сообщили, что ошибки затронули сам чат-бот, программный интерфейс и ИИ-агентов. В настоящее время специалисты устраняют сбой.

Компания Anthropic основана в 2021 году, её штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Команда разработала серию больших языковых моделей «Клауд». Аналогичный сбой в работе чат-бота уже фиксировался в конце апреля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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