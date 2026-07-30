Остановка АЭС в Румынии грозит дефицитом и ростом цен на электричество

В Румынии остановлены оба реактора атомной электростанции в Чернаводэ из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Это привело к потере около 20% резервной мощности и грозит дефицитом электроэнергии, а также ростом цен для потребителей.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан призвал граждан и промышленные предприятия добровольно сократить потребление, особенно в вечерние часы с 20:00 до 23:00. По оценкам, дефицит может сохраняться до 30 дней.

Глава ассоциации «Умная энергия» Думитру Кисэлицэ отметил, что ситуация беспрецедентна: остановка обоих блоков из-за низкого уровня воды происходит впервые. В результате Румыния будет вынуждена увеличить импорт электроэнергии, что дополнительно повысит цены.

Оператор станции Nuclearelectrica сообщил, что второй энергоблок будет остановлен 30 июля, первый уже остановлен 28 июля. Компания, 82,5% акций которой принадлежит государству, обеспечивает около 20% электроэнергии страны.