Экономика

Остановка АЭС в Румынии грозит дефицитом и ростом цен на электричество

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Румынии остановлены два реактора АЭС Чернавод...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Румынии остановлены оба реактора атомной электростанции в Чернаводэ из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Это привело к потере около 20% резервной мощности и грозит дефицитом электроэнергии, а также ростом цен для потребителей.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан призвал граждан и промышленные предприятия добровольно сократить потребление, особенно в вечерние часы с 20:00 до 23:00. По оценкам, дефицит может сохраняться до 30 дней.

Глава ассоциации «Умная энергия» Думитру Кисэлицэ отметил, что ситуация беспрецедентна: остановка обоих блоков из-за низкого уровня воды происходит впервые. В результате Румыния будет вынуждена увеличить импорт электроэнергии, что дополнительно повысит цены.

Оператор станции Nuclearelectrica сообщил, что второй энергоблок будет остановлен 30 июля, первый уже остановлен 28 июля. Компания, 82,5% акций которой принадлежит государству, обеспечивает около 20% электроэнергии страны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Технологии

день назад

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

чем потравить пауков в доме

Технологии

19 часов назад

TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

Интересное в Казани

2 дня назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

прокол носа в Краснодаре

Технологии

день назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения

Технологии

день назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

Кулинария

день назад

Торт без духовки и сгущёнки: нежный «Муравейник» за 15 минут

Технологии

день назад

В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару
Технологии
39 минут назад

НГУ начнет разработку ИИ-конструктора юридических документов в 2027 году

Новосибирский государственный университет плани...

Технологии

2 часа назад

В России запущено серийное производство разборных рентгеновских трубок

Технологии

4 часа назад

Латвийский совет по СМИ собирает данные посетителей заблокированных сайтов

Новости России

5 часов назад

Соль на пороге: зачем бабушки делали этот старинный обряд

Технологии

5 часов назад

Казанские врачи сохранили мочевой пузырь при раке с помощью иммунотерапии
Чат-бот «Клауд» от Anthropic дал сбой
Технологии
час назад

Чат-бот «Клауд» от Anthropic дал сбой

Технологии

6 часов назад

Электронный испаритель анестетиков «Морфей» готов к испытаниям

Технологии

6 часов назад

Как не убить батарею смартфона: советы редактора How‑To Geek

Новости Татарстана

7 часов назад

Мэр Бугульмы остался без воды: «Такой бардак недопустим»
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
6 дней назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин