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АО «Транснефть – Прикамье» за I полугодие 2026 года сэкономило более 3,6 млн кВт*ч электроэнергии

Служба новостей Автор статьи
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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 6 месяцев 2026 года. Сэкономлено 3,6 млн кВт*ч электроэнергии, котельно-печного топлива и тепловой энергии – 2,6 тонн условного топлива и 15,6 Гкал, соответственно.

Основной объем экономии достигнут за счет снижения потребления электроэнергии в результате оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, проведения внутритрубной очистки магистральных трубопроводов, а также оптимизации работы оборудования вспомогательных собственных нужд нефтеперекачивающих и нефтепродуктоперекачивающих станций.

Результатом реализации разработанных на основании рекомендаций энергетических обследований мероприятий стала экономия топливно-энергетических ресурсов по объектам выработки тепловой энергии и покупной теплоэнергии, которая с начала 2026 года суммарно составила 5,2 тонны условного топлива.

В зданиях и сооружениях производственных объектов в зимний период применяются режим «дежурного» отопления и настройка автоматических терморегуляторов на нормативную температуру. Указанные меры позволяют снизить потребление тепловой энергии за отопительный период до 10% в зависимости от назначения здания, в том числе, за счет снижения в выходные и праздничные дни температуры воздуха.

Реализуемые мероприятия в области энергосбережения позитивно влияют на безопасность окружающей среды. Использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности позволяет одновременно снизить расходы на отопление, а также минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу.

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