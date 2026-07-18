Технологии

В России напомнили о важности RuStore после удаления VK и MAX из Google Play

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
После удаления приложений VK и MAX из Google Pl...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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После того как приложения VK и платформа «Макс» стали недоступны для скачивания в Google Play, в Общественной палате РФ заявили, что это было ожидаемым шагом. Председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов отметил, что поводов для паники нет, так как страна системно укрепляла цифровой суверенитет.

По его словам, все программы холдинга и их обновления продолжают работать в обычном режиме, а пользователи Android сохраняют возможность получать push-уведомления. Сабитов подчеркнул, что текущая ситуация закрывает дискуссию о необходимости собственной ИТ-инфраструктуры, которая нужна, чтобы россияне не теряли доступ к финансам, госуслугам и связи по решению западных чиновников.

Именно с этой целью четыре года назад был создан RuStore. Сейчас этот магазин приложений, по словам Сабитова, уже не просто альтернатива, а незаменимый помощник для 70 миллионов россиян. Благодаря активному развитию платформы владельцы Android-гаджетов могут беспрепятственно скачивать и обновлять любой нужный софт.

Удаление приложений не повлияло на работу уже установленных сервисов. Для установки и обновлений VK рекомендует воспользоваться RuStore. В компании подчеркнули, что все ключевые сервисы экосистемы, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», MAX, VK Видео, VK Музыку и Mail, продолжают стабильно работать на Android.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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