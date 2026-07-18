Рынок акций ждет роста, рубль ослабнет к доллару — прогноз

Российский рынок акций, по прогнозам аналитиков, ждет рост, а рубль — ослабление к доллару. Главный фактор волатильности на этой неделе — заседание Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 24 июля. Рынок ожидает паузы в цикле снижения: ставка сейчас 14,25%. Но решающим станет не столько само решение, сколько риторика регулятора — именно она задаст среднесрочный тренд. Такое мнение высказал Дмитрий Вишневский из компании «Цифра брокер». Инвесторы замерли в ожидании: от того, что скажет ЦБ, зависит, куда пойдут котировки и курс рубля.