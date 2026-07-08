Мессенджер MAX начал тестирование функции создания каналов, доступной всем желающим, а не только популярным блогерам. Один пользователь может создать до пяти публичных или закрытых каналов. сообщает Комсомольская правда.

Сначала нововведение появится на Android, затем — в десктопной и браузерной версиях, сообщили в пресс-службе. Для создания канала нужно зайти в раздел «Чаты», нажать «+» и выбрать «Создать канал». После этого добавляется изображение, название и описание.

По умолчанию канал приватный. Чтобы сделать его публичным, в настройках необходимо указать никнейм и Цифровой ID. Если ID отсутствует, его можно получить в процессе.

Ранее, с 26 июня, в MAX запустили тестовую версию комментариев в публичных каналах. Первыми её опробовали 100 каналов-участников пилотного проекта.