Технологии

Мессенджер MAX начал внедрять функцию создания каналов для всех пользователей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Мессенджер MAX начал тестирование функции создания каналов, доступной всем желающим, а не только популярным блогерам. Один пользователь может создать до пяти публичных или закрытых каналов. сообщает Комсомольская правда.

Сначала нововведение появится на Android, затем — в десктопной и браузерной версиях, сообщили в пресс-службе. Для создания канала нужно зайти в раздел «Чаты», нажать «+» и выбрать «Создать канал». После этого добавляется изображение, название и описание.

По умолчанию канал приватный. Чтобы сделать его публичным, в настройках необходимо указать никнейм и Цифровой ID. Если ID отсутствует, его можно получить в процессе.

Ранее, с 26 июня, в MAX запустили тестовую версию комментариев в публичных каналах. Первыми её опробовали 100 каналов-участников пилотного проекта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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