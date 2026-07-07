Технологии

В Китае создали инструмент для сбора космического мусора

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Китайские ученые разработали многоразовую гибри...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Китайские ученые разработали концепцию многоразовой гибридной сети-мембраны для захвата и безопасного сведения с орбиты космического мусора. Результаты исследования специалистов Академии наук Китая и Университета электронных наук и технологий страны 6 июля опубликовал журнал Phys.org.

Новая система представляет собой многослойную гибкую мембрану толщиной всего 10 микрон, в которую интегрированы электроника, аккумуляторы и сплавы с эффектом памяти формы. Благодаря этим сплавам конструкция сохраняет жесткость при захвате объекта и автоматически сворачивается после завершения миссии для возвращения на борт спутника-перехватчика.

Мембрана плотно обхватывает обломок и удерживает его во время деорбитации до входа в плотные слои атмосферы. Затем она складывается и втягивается обратно в аппарат, готовый к следующему запуску. Процесс захвата начинается с того, что спутник-охотник приближается к цели и выстреливает четырьмя снарядами, прикрепленными к углам сети, под углом 30 градусов.

Моделирование показало, что на силу воздействия критически влияет дистанция: на расстоянии 2 м на мембрану действует сила 3374 Н, а при увеличении до 3 м нагрузка снижается вдвое. Однако авторы отмечают, что тесты проводились в упрощенной среде без учета давления солнечного излучения и сопротивления атмосферы.

Внедрение таких гибридных систем может решить проблему одноразовости нынешних сетей, что делает миссии экономически невыгодными. Несмотря на теоретический успех, ученые полагают, что до реального применения технологии в космосе могут пройти годы или десятилетия. Параллельно развиваются альтернативные методы захвата, такие как роботизированные манипуляторы и магнитные пластины.

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